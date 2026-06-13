Рядом с тренировочной базой сборной Ирана в США обнаружен труп

Возле базы в мексиканском городе Тихуана, на которой к матчам чемпионата мира готовится сборная Ирана по футболу, обнаружено мёртвое тело в состоянии разложения.

Фото: AP Photo

Об этом сообщает Actu Foot со ссылкой на AFP. По данным источника, труп был завёрнут в чёрный мешок и имел следы насилия.



Напомним, что ранее сборной Ирана удалось добиться переноса тренировочного лагеря из США в приграничный со Штатами город Тихуана в Мексике, однако матчи сборной пройдут в американских городах Инглвуд и Сиэтл.



16 июня Иран в первом туре группового этапа ЧМ-2026 сыграет со сборной Новой Зеландии на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде. Начало встречи — в 04:00 мск.