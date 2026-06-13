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Игрок "Зенита" Энрике назвал цель сборной Бразилии на ЧМ-2026
Сегодня, 09:26
Нападающий "
Зенита
" и сборной Бразилии Луис Энрике рассказал о целях национальной команды на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По словам Энрике, бразильские игроки приложат все усилия, чтобы порадовать своих болельщиков.
"О цели моей команды на турнире в США, Канаде и Мексике можно сказать одно — только первое место!
У нас потрясающий состав, где собраны сильнейшие футболисты. Конечно, противостоять Бразилии тоже будут лучшие из лучших, но мы сделаем всё, чтобы доставить нашим болельщикам радость", — сказал Энрике в интервью
"Спорт-Экспрессу"
.
Кроме Луиса Энрике, из "
Зенита
" в сборную Бразилии вызван защитник Дуглас Сантос. В первом туре группового этапа ЧМ-2026 пятикратные чемпионы мира сыграют с командой Марокко. Встреча состоится 14 июня на "Метлайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 01:00 мск.
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Луис Энрике Андре Роза да Силва
Сборная Бразилии
Сборная Марокко
Зенит
Опубликовал:
Максим Фомченков
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