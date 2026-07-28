Матчи Скрыть

Шалимов — о "Динамо": пока не понял, в чем идея Шварца

Бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов заявил, что пока не увидел в игре "Динамо" ни новых идей, ни преимуществ по сравнению с командой при Ролане Гусеве.
Фото: ФК "Динамо"
Игорь Шалимов поделился впечатлениями от первого матча "Динамо" после возвращения Сандро Шварца.

"У "Динамо" пока не увидел ни игры в атаке, ни прессинга при обороне. И логичен вопрос — что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева, при котором команда хорошо провела весну?" — заявил Шалимов.

Он отметил, что многие успешные иностранные тренеры привносили в команды узнаваемые игровые идеи. По словам Шалимова, пока неясно, в чем заключается концепция Шварца. Эксперт также обратил внимание, что после перерыва "Динамо" практически не создавало опасных моментов, а перестроение на схему 4-4-2 не принесло результата.

В завершение Шалимов сравнил старт бело-голубых с выступлением конкурентов. Он напомнил, что в первом туре "Спартак", "Зенит" и "Краснодар" забили не менее трех мячей, тогда как "Динамо" не смогло поразить ворота "Крыльев Советов", несмотря на амбиции бороться за самые высокие места.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится