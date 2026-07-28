Шалимов — о "Динамо": пока не понял, в чем идея Шварца

"У "Динамо" пока не увидел ни игры в атаке, ни прессинга при обороне. И логичен вопрос — что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева, при котором команда хорошо провела весну?" — заявил Шалимов.
Он отметил, что многие успешные иностранные тренеры привносили в команды узнаваемые игровые идеи. По словам Шалимова, пока неясно, в чем заключается концепция Шварца. Эксперт также обратил внимание, что после перерыва "Динамо" практически не создавало опасных моментов, а перестроение на схему 4-4-2 не принесло результата.
В завершение Шалимов сравнил старт бело-голубых с выступлением конкурентов. Он напомнил, что в первом туре "Спартак", "Зенит" и "Краснодар" забили не менее трех мячей, тогда как "Динамо" не смогло поразить ворота "Крыльев Советов", несмотря на амбиции бороться за самые высокие места.
Источник: "РБ Спорт"