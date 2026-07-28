Шалимов — о "Динамо": пока не понял, в чем идея Шварца

Фото: ФК "Динамо"

"У "Динамо" пока не увидел ни игры в атаке, ни прессинга при обороне. И логичен вопрос — что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева, при котором команда хорошо провела весну?" — заявил Шалимов.