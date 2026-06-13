Энрике оценил шансы сборной Бразилии на ЧМ-2026

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К сожалению, на прошлых чемпионатах мира нашей сборной не удавалось ярко проявить себя, но у меня есть уверенность, что на этот раз всё в наших руках", — передаёт слова Энрике "Спорт-Экспресс"

Последний раз Бразилия побеждала на мировом первенстве в 2002-м. По мнению Энрике, в этот раз всё в руках бразильских футболистов."Прошло уже 24 года с момента победы над Германией в решающей встрече ЧМ-2002, с тех пор Бразилия не доходила до финалов. На этих турнирах играют лучшие из лучших, сильнейшие футболисты планеты.На ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии. В первом туре бразильцев ждёт встреча с марокканцами. Игра состоится 14 июня на "Метлайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 01:00 мск.