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Энрике выделил главную силу сборной Бразилии

Вингер "Зенита" Луис Энрике рассказал, в чём главная сила нынешней сборной Бразилии.
Фото: Getty Images
Напомним, что с мая 2025 года бразильскую национальную команду тренирует итальянский специалист Карло Анчелотти.

"Бразильцы сильны всегда. Но сейчас особенно, когда во главе сборной тренер с таким количеством завоёванных трофеев.

Я убеждён, что мы все настолько соскучились по большим и громким победам команды, что каждый футболист сделает всё, что в его силах, чтобы привести её к успеху", — отметил Энрике в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Ранее Карло Анчелотти никогда не работал главным тренером национальной команды. На данный момент под его руководством Бразилия провела 12 матчей, в которых одержала 7 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

14 июня бразильцы сыграют с Марокко в первом туре группового этапа чемпионата мира. Встреча пройдёт на "Метлайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 01:00 мск.

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