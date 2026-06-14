ФИФА сделала заявление по спорному пенальти в матче Катар - Швейцария (фото)

ФИФА прокомментировала спорный эпизод с назначением пенальти в матче между сборными Катара и Швейцарии.

Кадр из трансляции "Матч ТВ"

- Работа системы VAR не пострадала и осуществлялась в штатном режиме. Произошёл кратковременный технический сбой, из-за которого не была сгенерирована графика, - говорится в заявлении организации.

После игры у болельщиков возникли вопросы к решению арбитра назначить 11-метровый удар в ворота катарской команды. Поводом для обсуждений стало отсутствие графической анимации офсайда во время проверки эпизода системой VAR.В ФИФА объяснили, что причиной стал кратковременный технический сбой, из-за которого не удалось вывести графику на трансляцию. При этом в организации подчеркнули, что сама система видеопомощи арбитрам работала без каких-либо проблем.Напомним, пенальти на 17-й минуте реализовал Брил Эмболо. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.