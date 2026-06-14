Барбоза - об игроке "Зенита": был одним из лучших в составе Бразилии

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о прошедшем матче сборной Бразилии с Марокко.

Фото: Getty Images

"Дуглас Сантос был одним из лучших в сборной Бразилии: хорошо играл, хорошо оборонялся - это была задача, которую ставил Анчелотти.