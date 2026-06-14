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Барбоза - об игроке "Зенита": был одним из лучших в составе Бразилии

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о прошедшем матче сборной Бразилии с Марокко.
Фото: Getty Images
Паулу Барбоза заявил, что главный тренер сборной Бразилии высоко оценивает качества футболиста.

"Дуглас Сантос был одним из лучших в сборной Бразилии: хорошо играл, хорошо оборонялся - это была задача, которую ставил Анчелотти.
Карло очень высоко оценивает качества Дугласа, неслучайно он публично говорил: "Пусть Дуглас играет так, как играет в "Зените". И он провёл хороший сезон, а вчера особенно выделялся", - сказал Барбоза "Советскому спорту".

Сегодня, 14 июня, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 состоялась игра между сборными Бразилии и Марокко. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Футболист "Зенита" Дуглас Сантос вышел на матч в стартовом составе и провел на поле всю игру, результативными действиями не отметился.

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