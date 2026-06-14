Сборные Германии и Кюрасао объявили стартовые составы на матч ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 между Германией и Кюрасао.

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Германия: Нойер, Та, Шлоттербек, Браун, Киммих, Павлович, Зане, Мусиала, Вирц, Нмеча, Хаверц.



Кюрасао: Ром, Обиспо, Флоранус, Л. Бакуна, Фонвилл, Базур, Ж. Бакуна, Комененсия, Чонг, Локадия, Хансен.



Сегодня, 14 июня, в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2026 состоится матч между сборными Германии и Кюрасао. Встреча пройдет в США на "Эн-Эр-Джи Стэдиум". Начало - в 20:00 по московскому времени.



На данный момент подопечные Дика Адвоката находятся на 82-й строчке в рейтинге национальных команд ФИФА. Германия располагается на 10-й строчке.