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Гранат ответил, за счет чего Бразилия может выиграть ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат оценил шансы национальной команды Бразилии выиграть ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Владимир Гранат заявил, что сборная Бразилии может выиграть ЧМ-2026 за счет сильных игроков атаки и тренерских установок Карло Анчелотти.

"Способна ли именно эта команда выиграть титул? Да, конечно, способна. У этой команды очень сильная и яркая атака, плюс не стоит забывать про тренерский гений Анчелотти", - сказал Гранат "Матч ТВ".

Сегодня, 14 июня, национальная команда Бразилии сыграла вничью с Марокко со счетом 1:1. В составе южноамериканской сборной голом отличился левый вингер Винисиус Жуниор.

В следующих матчах группового этапа подопечные Карло Анчелотти встретятся с Шотландией и Гаити.

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