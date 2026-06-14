Гранат ответил, за счет чего Бразилия может выиграть ЧМ-2026

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"Способна ли именно эта команда выиграть титул? Да, конечно, способна. У этой команды очень сильная и яркая атака, плюс не стоит забывать про тренерский гений Анчелотти", - сказал Гранат "Матч ТВ"

Владимир Гранат заявил, что сборная Бразилии может выиграть ЧМ-2026 за счет сильных игроков атаки и тренерских установок Карло Анчелотти.Сегодня, 14 июня, национальная команда Бразилии сыграла вничью с Марокко со счетом 1:1. В составе южноамериканской сборной голом отличился левый вингер Винисиус Жуниор.В следующих матчах группового этапа подопечные Карло Анчелотти встретятся с Шотландией и Гаити.