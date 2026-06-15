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0 - 0 0 0
Кабо-ВердеЗавершен
Бельгия
0 - 0 0 0
Египет1 тайм

18-летний Ямаль впервые сыграл на чемпионате мира

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль провёл первый матч на чемпионатах мира.
Фото: Getty Images
Историческое событие для 18-летнего футболиста произошло во встрече стартового тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Кабо-Верде.

Полузащитник появился на поле во втором тайме и впервые в карьере сыграл за национальную команду в финальной части мирового первенства.

Напомним, поединок Испании и Кабо-Верде завершился без забитых мячей - 0:0.

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