18-летний Ямаль впервые сыграл на чемпионате мира

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль провёл первый матч на чемпионатах мира.

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Историческое событие для 18-летнего футболиста произошло во встрече стартового тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Кабо-Верде.



Полузащитник появился на поле во втором тайме и впервые в карьере сыграл за национальную команду в финальной части мирового первенства.



Напомним, поединок Испании и Кабо-Верде завершился без забитых мячей - 0:0.