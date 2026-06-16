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Ненахов объяснил, чего не хватило Испании в игре с Кабо-Верде

Неудачный старт сборной Испании на чемпионате мира - 2026 прокомментировал защитник "Локомотива" Максим Ненахов.
Фото: ФИФА
По его мнению, одной из причин потери очков в матче с Кабо-Верде стало отсутствие на поле с первых минут ключевых фланговых игроков.

- Думаю, что сборной Испании в следующем матче будет легче. Сильная команда против них будет раскрываться. Сегодня у них не было быстрых флангов - Уильямса и Ямаля. С этими футболистами было бы проще обыграть Кабо-Верде, - сказал Ненахов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, встреча Испании и Кабо-Верде завершилась без забитых мячей. Во втором туре команда Луиса де ла Фуэнте сыграет против Саудовской Аравии.

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