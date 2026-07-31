Гришин назвал матч, который будет самым интересным во 2 туре РПЛ

- Это самая интересная игра в туре. "Спартак" в хорошей форме. Карседо стабильный тренер, он делает минимальную ротацию.
Выздоровел Бабич, Солари играет стабильно. "Ахмат" в первом туре с "Локомотивом" был хорош — мог увезти победу, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
В первом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Родиной" со счетом 3:0, грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью со столичным "Локомотивом" - 1:1.
Во втором туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с командой Станислава Черчесова - встреча состоится в воскресенье, 2 августа, в 20:30 по столичному времени. Последняя очная встреча команд в РПЛ завершилась победой "Спартака" со счетом 3:1.