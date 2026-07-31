Кононов - о переходе Сперцяна в "Аль-Ахли": чемпионат Саудовской Аравии не слабее РПЛ

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Чемпионат Саудовской Аравии не слабее РПЛ. А по количеству сильных игроков даже превосходит чемпионат России. Поэтому у Сперцяна есть место для роста, - приводит слова Кононова "Матч ТВ"

По словам Кононова, он положительно оценивает переход Сперцяна, и считает, что чемпионат Саудовской Аравии в некотором превосходит РПЛ.- Трансфер Сперцяна в Саудовскую Аравию считаю положительным, если "Краснодару" и игроку были сделаны достойные предложения в финансовом плане.В летнее трансферное окно Эдуард Сперцян перешел из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли", сумма сделки, по информации Transfermarkt, составляет 21,9 миллионов евро, футболист заключил контракт до июня 2029 года. Напомним, что полузащитник был капитаном "быков" и в составе южан становился чемпионом России.Всего за краснодарцев Сперцян провел во всех турнирах 185 матчей и записал на свой счет 58 забитых мячей и 50 голевых передач. Также на счету игрока 42 матча в составе сборной Армении и 12 забитых мячей.