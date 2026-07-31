Каборе: "Динамо" со Шварцем сейчас одержит серию побед

- Ошибки бывают у всех. Ничья в одном матче ничего не значит. У меня большие ожидания от возвращения Шварца в "Динамо".
В этом сезоне результат команды будет сильно лучше, чем в прошлом. "Динамо" со Шварцем сейчас одержит серию побед, - приводит слова Каборе Metaratings.
Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне текущего года. Немецкий специалист ранее уже работал в столичном клубе - с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые доходили до финала Кубка России и завоевывали бронзовые медали чемпионата страны.
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Сандро Шварца на домашнем стадионе сыграла вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 0:0. Во втором туре бело-голубые сыграют на выезде с калининградской "Балтикой".