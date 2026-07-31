Карседо высказался о будущем Барко в "Спартаке"

- Нам нужно идти вперед и доказывать, что мы способны одержать победу в Грозном. Это будет непросто. Для нас сейчас самое главное — сохранить футболистов, которые есть в составе.
Барко? Мы довольны его вкладом в результат. Он работает хорошо. Надеюсь, что он останется с нами, - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".
Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с июля 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 75 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 19 голевых передач. Рыночная стоимость 27-летнего аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года. Сообщалось, что в летнее трансферное окно полузащитник может перейти в аргентинский "Ривер Плейт".
Во втором туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".