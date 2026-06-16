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Стало известно, сыграет ли Неймар в следующем матче сборной Бразилии

Сборная Бразилии рискует вновь остаться без Неймара на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Как сообщает Globo, форвард не успеет восстановиться к матчу второго тура группового этапа против Гаити.

По информации источника, в понедельник футболист прошёл дополнительное медицинское обследование, которое должно помочь определить сроки его возвращения на поле. При этом Неймар не участвовал в тренировочном занятии команды, что снижает вероятность его появления в ближайшей игре.

Стартовый матч мирового первенства бразилец также пропустил. Без него пятикратные чемпионы мира сыграли вничью со сборной Марокко со счётом 1:1.

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