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Самедов объяснил, почему Роналду нужен сборной Португалии

Накануне старта сборной Португалии на чемпионате мира - 2026 Александр Самедов высказался о роли Криштиану Роналду в национальной команде.
Фото: Getty Images
Бывший полузащитник считает, что даже в 41 год легендарный форвард остаётся важной фигурой для португальцев.

- Думаю, такой игрок, как Криштиану, всегда полезен, у него огромный опыт. У Португалии молодая команда, но у них уже много трофеев. Достаточно звезд, но им нужен опытный лидер, мастер, - цитирует Самедова "Спорт-Экспресс".

Свой путь на чемпионате мира португальская сборная начнёт матчем против ДР Конго. Встреча состоится 17 июня.

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