Роналду стал самым возрастным полевым игроком в старте ЧМ

Криштиану Роналду вновь вошёл в историю мирового футбола ещё до стартового свистка матча с ДР Конго.

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Попав в основу сборной Португалии на игру первого тура чемпионата мира - 2026, 41-летний форвард стал самым возрастным полевым игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе на мундиалях. На уникальное достижение португальца обратили внимание аналитики Opta.



Роналду остаётся лучшим бомбардиром в истории сборных. На его счету 143 гола в 228 матчах за национальную команду Португалии.