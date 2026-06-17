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ХорватияНе начат

Роналду стал самым возрастным полевым игроком в старте ЧМ

Криштиану Роналду вновь вошёл в историю мирового футбола ещё до стартового свистка матча с ДР Конго.
Фото: Getty Images
Попав в основу сборной Португалии на игру первого тура чемпионата мира - 2026, 41-летний форвард стал самым возрастным полевым игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе на мундиалях. На уникальное достижение португальца обратили внимание аналитики Opta.

Роналду остаётся лучшим бомбардиром в истории сборных. На его счету 143 гола в 228 матчах за национальную команду Португалии.

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