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Колосков: Месси вновь подтвердил свою гениальность

Вячеслав Колосков признался, что не ожидал столь яркого выступления Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
По словам почётного президента РФС, аргентинец в очередной раз доказал свой выдающийся уровень, оформив хет-трик в матче против Алжира.

- Никто не знает, где его потолок. Я думал, Месси не будет яркой звездой на турнире. Всё же ему 38 лет, он играет в США. Но то, что он сделал, ещё раз подтвердило его гениальность, - сказал Колосков Metaratings.ru.

Сборная Аргентины начала защиту титула с победы над Алжиром со счётом 3:0. Все три мяча в этой встрече забил Месси, который благодаря хет-трику сравнялся с Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира.

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