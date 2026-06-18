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Шнякин - об игроке сборной Швейцарии: какой же прекрасный зверёныш

Дмитрий Шнякин остался под впечатлением от игры Йоана Манзамби в матче чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.
Фото: ФИФА
Комментатор отметил вклад 20-летнего полузащитника, который появился на поле по ходу встречи и помог швейцарцам добиться крупной победы.

- Какой же прекрасный зверёныш выскочил со скамейки сборной Швейцарии! Мощнейшие 20 минут 20-летний парень провёл. Йоан Манзамби, запомним, - написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Манзамби появился на поле на 72-й минуте, а уже через две минуты открыл счёт. В концовке встречи хавбек оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

Сборная Швейцарии обыграла Боснию и Герцеговину со счётом 4:1. Все пять мячей в этой встрече были забиты после 74-й минуты.

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