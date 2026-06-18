Шнякин - об игроке сборной Швейцарии: какой же прекрасный зверёныш

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Объявлена дата жеребьевки Кубка России сезона 2026/27
Официально: нападающий "Сочи" перешел в "Крылья Советов"
1
"Локомотив" объявил состав на летние сборы
2
Экс-защитник "Спартака" подписал контракт с "Крыльями Советов"
2
"Локомотив" объявил об уходе нападающего
5
Главные новости
Матчи
12
Скрыть
Сегодня (4)
Завтра (3)
Вчера (5)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Гана
1 - 0
1
0
Панама
Завершен
Узбекистан
1 - 3
1
3
Колумбия
Завершен
Чехия
1 - 1
1
1
ЮАР
Завершен
Швейцария
4 - 1
4
1
Босния и Герцеговина
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Ирак
1 - 4
1
4
Норвегия
Завершен
Аргентина
3 - 0
3
0
Алжир
Завершен
Австрия
3 - 1
3
1
Иордания
Завершен
Португалия
1 - 1
1
1
ДР Конго
Завершен
Англия
4 - 2
4
2
Хорватия
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Канада
6 - 0
6
0
Катар
2 тайм
Мексика
04:00
Южная Корея
Не начат
США
22:00
Австралия
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Шнякин - об игроке сборной Швейцарии: какой же прекрасный зверёныш
Сегодня, 01:05
Дмитрий Шнякин остался под впечатлением от игры Йоана Манзамби в матче чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.
Фото: ФИФА
Комментатор отметил вклад 20-летнего полузащитника, который появился на поле по ходу встречи и помог швейцарцам добиться крупной победы.
- Какой же прекрасный зверёныш выскочил со скамейки сборной Швейцарии! Мощнейшие 20 минут 20-летний парень провёл. Йоан Манзамби, запомним, - написал Шнякин в своём телеграм-канале.
Манзамби появился на поле на 72-й минуте, а уже через две минуты открыл счёт. В концовке встречи хавбек оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.
Сборная Швейцарии обыграла Боснию и Герцеговину со счётом 4:1. Все пять мячей в этой встрече были забиты после 74-й минуты.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Дмитрий Шнякин
Сборная Боснии и Герцеговины
Сборная Швейцарии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0