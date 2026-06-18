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Шикунов назвал Месси лучшим футболистом мира

Александр Шикунов высоко оценил игру Лионеля Месси после стартового матча сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Бывший спортивный директор "Спартака" назвал капитана аргентинцев лучшим футболистом современности.

- Это потрясающий футболист. Для меня он лучший футболист в мире сейчас. Поэтому от него можно ждать чего угодно. Гениальный! - цитирует Шикунова "Матч ТВ".

38-летний форвард вплотную приблизился к рекорду по голам на мундиалях благодаря хет-трику в игре с Алжиром. В стартовом матче группового этапа аргентинцы отправили в ворота соперника три безответных мяча, а автором каждого из них стал именно Месси.

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