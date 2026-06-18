Радимов объяснил, почему женщины не должны судить мужской чемпионат мира

Матч Чехии и ЮАР на чемпионате мира, который обслуживала американский арбитр Тори Пенсо, вызвал дискуссию о работе женщин-судей на мужских турнирах.

Фото: ФК "Зенит"





- Я считаю, что на мужском чемпионате мира должны судить только мужчины. Не потому, что я против женщин, а потому, что для многих мужчин-судей, которые заслуживают, это верхушка вообще всей судейской карьеры. И они из-за этого не попадают, там же количество судей ограничено, - цитирует эксперта "Матч ТВ"

Встреча Чехии и ЮАР завершилась вничью со счётом 1:1. Нынешний мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике. Своим мнением по этому поводу поделился бывший футболист сборной России Владислав Радимов. По словам экс-полузащитника, вопрос связан не с уровнем работы Пенсо, а с тем, что участие в чемпионате мира является высшей точкой карьеры для многих арбитров.Встреча Чехии и ЮАР завершилась вничью со счётом 1:1. Нынешний мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике.