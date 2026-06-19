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Шесть голов и два удаления: Канада разгромила Катар в матче ЧМ-2026

Сборная Канады одержала крупную победу в матче чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Во встрече второго тура хозяева поля отправили шесть безответных мячей в ворота Катара.

Канадцы решили исход встречи ещё в первом тайме. Кайл Ларин открыл счёт, а Джонатан Дэвид до перерыва дважды отправил мяч в сетку. Между этими голами Катар потерял Хомама Аль-Амина, получившего прямую красную карточку.

После перерыва ситуация для катарской команды стала ещё сложнее - с поля был удалён второй игрок катарцев - Ассим Мадибо. После этого Натан-Дилан Салиба забил четвёртый мяч, затем Мохамед Аль-Маннаи отметился автоголом, а Дэвид в компенсированное время оформил хет-трик - 6:0.

После этой победы канадцы набрали четыре очка и возглавили группу B. Катар с одним баллом опустился на последнее место.

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