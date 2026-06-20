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Рабинер оценил выступления сборных-хозяек ЧМ-2026
Сегодня, 11:14
Один из лучших спортивных журналистов России Игорь Рабинер в интервью Rusfootball.info оценил с места событий выступление стран-хозяек на чемпионате мира-2026.
Фото: Reuters
— Теперь понятно, что все три выходят в плей-офф, хотя до начала это не было очевидно. Но синхронно уверенно идут по дистанции, за исключением ничьей канадцев с боснийцами.
Если говорить о дальнейших перспективах, мне кажется, дальше всех зайдут американцы — наибольший запас прочности и достаточно удобная сетка. Почеттино построил очень сбалансированную команду, которая чуть подсела только во втором тайме вчерашнего матча с Австралией. Думаю, американцы дойдут до четвертьфинала, а там уже падут смертью храбрых перед лицом Испании.
Две другие хозяйки преодолеют барьер 1/16 финала, поскольку там сыграют с третьими командами групп. Но канадцам, которые "оттоптались" на Катаре, ещё надо занять для этого первое место, не уступив в последнем туре Швейцарии.
Мексика по игре пока производит наименьшее впечатление из всех троих. Корею победила только за счёт грубой ошибки вратаря, а ни до ни после я не видел у них особого понимания, как вскрывать оборону соперника. Но невероятная энергетика "Ацтеки" должна им помочь и в 1/16-й, и, возможно, в 1/8 финала.
Михаил Пукшанский,
Rusfootball.info
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Игорь Рабинер
Сборная США
Сборная Канады
Сборная Мексики
Автор:
Максим Фомченков
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