Рабинер оценил выступления сборных-хозяек ЧМ-2026

Один из лучших спортивных журналистов России Игорь Рабинер в интервью Rusfootball.info оценил с места событий выступление стран-хозяек на чемпионате мира-2026.

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Если говорить о дальнейших перспективах, мне кажется, дальше всех зайдут американцы — наибольший запас прочности и достаточно удобная сетка. Почеттино построил очень сбалансированную команду, которая чуть подсела только во втором тайме вчерашнего матча с Австралией. Думаю, американцы дойдут до четвертьфинала, а там уже падут смертью храбрых перед лицом Испании.