Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
0 - 1 0 1
МароккоЗавершен
Бразилия
3 - 0 3 0
ГаитиЗавершен
Турция
0 - 1 0 1
ПарагвайЗавершен
Нидерланды
20:00
ШвецияНе начат
Германия
23:00
Кот-д`ИвуарНе начат

Рабинер оценил выступления сборных-хозяек ЧМ-2026

Один из лучших спортивных журналистов России Игорь Рабинер в интервью Rusfootball.info оценил с места событий выступление стран-хозяек на чемпионате мира-2026.
Фото: Reuters
— Теперь понятно, что все три выходят в плей-офф, хотя до начала это не было очевидно. Но синхронно уверенно идут по дистанции, за исключением ничьей канадцев с боснийцами.

Если говорить о дальнейших перспективах, мне кажется, дальше всех зайдут американцы — наибольший запас прочности и достаточно удобная сетка. Почеттино построил очень сбалансированную команду, которая чуть подсела только во втором тайме вчерашнего матча с Австралией. Думаю, американцы дойдут до четвертьфинала, а там уже падут смертью храбрых перед лицом Испании.

Две другие хозяйки преодолеют барьер 1/16 финала, поскольку там сыграют с третьими командами групп. Но канадцам, которые "оттоптались" на Катаре, ещё надо занять для этого первое место, не уступив в последнем туре Швейцарии.

Мексика по игре пока производит наименьшее впечатление из всех троих. Корею победила только за счёт грубой ошибки вратаря, а ни до ни после я не видел у них особого понимания, как вскрывать оборону соперника. Но невероятная энергетика "Ацтеки" должна им помочь и в 1/16-й, и, возможно, в 1/8 финала.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится