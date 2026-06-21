Ямаль выйдет в стартовом составе Испании на игру с Саудовской Аравией

Сборные Испании и Саудовской Аравии объявили стартовые составы на матч чемпионата мира-2026.

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Испания: Симон, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Порро, Родри, Педри, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль, Баэна.



Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Тамбакти, Аль-Амри, Абдулхамид, Аль-Харби, Канно, Аль-Хайбари, Аль-Джуваир, Аль-Давсари, Аль-Шамат, Аль-Бурайкан.



Сегодня, 21 июня, состоится матч в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Саудовской Аравии. Встреча пройдет в Атланте на "Мерседес-Бенц Стэдиуме". Начало - в 19:00 по московскому времени.



В конце апреля 2026 года Ламин Ямаль получил травму задней поверхности бедра. 15 июня правый вингер сыграл 19 минут в матче против Кабо-Верде, голевыми действиями не отличился.