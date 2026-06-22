Бельгия в меньшинстве удержала ничью в матче с Ираном

Сборные Бельгии и Ирана не смогли выявить победителя во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Встреча, состоявшаяся в Инглвуде, завершилась нулевой ничьей. В середине первого тайма Мехди Тареми отправил мяч в сетку ворот соперника, однако после вмешательства VAR гол был отменён.



Во второй половине встречи положение бельгийцев осложнилось удалением Натана Нгоя, который на 67-й минуте оставил свою команду в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество в концовке матча, сборная Ирана не сумела дожать соперника и вырвать победу.



После двух туров и Бельгия, и Иран имеют в активе по два балла.