Игрок "Краснодара" забил Уругваю на чемпионате мира

Сборная Кабо-Верде открыла счёт в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Уругвая.

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Напомним, в стартовом туре сборная Кабо-Верде преподнесла одну из главных сенсаций группового этапа, поделив очки с Испанией. Уругвай же начал чемпионат мира с потери очков в матче против Саудовской Аравии. Автором забитого мяча стал полузащитник Кевин Ленини, выступающий за " Краснодар ". Футболист отличился на 21-й минуте встречи и вывел свою команду вперёд.Напомним, в стартовом туре сборная Кабо-Верде преподнесла одну из главных сенсаций группового этапа, поделив очки с Испанией. Уругвай же начал чемпионат мира с потери очков в матче против Саудовской Аравии.