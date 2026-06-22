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Уругвай
2 - 2 2 2
Кабо-ВердеЗавершен
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Игрок "Краснодара" забил Уругваю на чемпионате мира

Сборная Кабо-Верде открыла счёт в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Уругвая.
Фото: Getty Images
Автором забитого мяча стал полузащитник Кевин Ленини, выступающий за "Краснодар". Футболист отличился на 21-й минуте встречи и вывел свою команду вперёд.

Напомним, в стартовом туре сборная Кабо-Верде преподнесла одну из главных сенсаций группового этапа, поделив очки с Испанией. Уругвай же начал чемпионат мира с потери очков в матче против Саудовской Аравии.

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