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В "Зените" оценили игру Луиса Энрике на ЧМ-2026

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал о выступлении Луиса Энрике на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.
Фото: Getty Images
По словам специалиста, нападающий серьёзно настроен проявить себя на турнире и готов воспользоваться своим шансом.

- Луис заранее попросил его не отвлекать, потому что он должен быть готов в любой момент выйти на поле и включиться в игру. Шансы у него сто процентов будут, - приводит слова де Оливейры пресс-служба "Зенита".

После двух туров бразильская сборная имеет в активе четыре очка и занимает первое место в своей группе. В заключительном матче группового этапа команда Карло Анчелотти сыграет против Шотландии.

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