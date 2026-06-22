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Сёмин отреагировал на критику в адрес Роналду

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал игру Криштиану Роналду в стартовом матче сборной Португалии на мундиале.
Фото: Getty Images
Известный специалист считает, что форвард провёл встречу ниже своего уровня, однако делать далеко идущие выводы пока рано. По мнению Сёмина, Роналду ещё скажет своё слово на турнире.

- Можно признать, что Криштиану не очень хорошо провёл первый матч ЧМ. У него было два момента, в которых он не смог отличиться, хотя обычно он такие эпизоды реализовывает. Но я уверен, что Роналду своё ещё забьёт и точно принесёт пользу Португалии, - приводит слова Сёмина "Спорт-Экспресс".

Напомним, в первом туре португальцы неожиданно потеряли очки в игре с ДР Конго, завершив встречу со счётом 1:1.

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