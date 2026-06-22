Сёмин отреагировал на критику в адрес Роналду

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- Можно признать, что Криштиану не очень хорошо провёл первый матч ЧМ. У него было два момента, в которых он не смог отличиться, хотя обычно он такие эпизоды реализовывает. Но я уверен, что Роналду своё ещё забьёт и точно принесёт пользу Португалии, - приводит слова Сёмина "Спорт-Экспресс"

Известный специалист считает, что форвард провёл встречу ниже своего уровня, однако делать далеко идущие выводы пока рано. По мнению Сёмина, Роналду ещё скажет своё слово на турнире.Напомним, в первом туре португальцы неожиданно потеряли очки в игре с ДР Конго, завершив встречу со счётом 1:1.