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Сёмин отреагировал на критику в адрес Роналду
Сегодня, 15:03
Экс-тренер "
Локомотива
" Юрий Сёмин прокомментировал игру
Криштиану Роналду
в стартовом матче сборной Португалии на мундиале.
Фото: Getty Images
Известный специалист считает, что форвард провёл встречу ниже своего уровня, однако делать далеко идущие выводы пока рано. По мнению Сёмина, Роналду ещё скажет своё слово на турнире.
- Можно признать, что Криштиану не очень хорошо провёл первый матч ЧМ. У него было два момента, в которых он не смог отличиться, хотя обычно он такие эпизоды реализовывает. Но я уверен, что Роналду своё ещё забьёт и точно принесёт пользу Португалии, - приводит слова Сёмина
"Спорт-Экспресс"
.
Напомним, в первом туре португальцы неожиданно потеряли очки в игре с ДР Конго, завершив встречу со счётом 1:1.
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Юрий Семин
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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