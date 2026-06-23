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Булыкин оценил успехи маленьких сборных на ЧМ-2026

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о выступлениях на чемпионате мира сборных-дебютантов Кабо-Верде и Кюрасао.
Фото: Getty Images
По итогам двух туров группового этапа обе команды сохраняют шансы на выход в 1/16 финала ЧМ-2026. Булыкин считает, что соперники недооценивают эти сборные.

"Естественно, их недооценивают, а они бьются не на 100%, а на 200% своих возможностей. Тяжело вскрыть оборону, когда 11 человек находятся в штрафной.

Также мы видим большие проблемы с реализацией у хороших команд: та же Турция, Эквадор, Испания в матче с Кабо?Верде. В это же время маленькие сборные бьются, а их вратари тащат", — приводит слова Булыкина "Матч ТВ".

Сборная Кюрасао занимает 4-е место в группе E и в заключительном туре групповой стадии поборется за выход в плей-офф с командой Кот-д'Ивуара (2-е место, 3 очка). Матч пройдёт 25 июня на "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии, штат Пенсильвания, США. Начало — в 23:00 мск.

Команда Кабо-Верде с 2 баллами располагается на третьей строчке группы H. В последнем туре группового этапа сборная сыграет с Саудовской Аравией (4-е место, 1 очко). Встреча состоится 27 июня на "NRG Стэдиум" в Хьюстоне, штат Техас, США. Старт — в 03:00 мск.

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