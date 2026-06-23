Булыкин оценил успехи маленьких сборных на ЧМ-2026

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о выступлениях на чемпионате мира сборных-дебютантов Кабо-Верде и Кюрасао.

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"Естественно, их недооценивают, а они бьются не на 100%, а на 200% своих возможностей. Тяжело вскрыть оборону, когда 11 человек находятся в штрафной.