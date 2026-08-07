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Степашин поговоркой оценил результаты "Динамо" на старте сезона: а у нас - по весне

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин оценил результаты бело-голубых на старте сезона.
Фото: Global Look Press
По словам Степашина, выводы стоит делать лишь весной.

- Выиграли, слава богу. Цыплят по осени считают - это русская поговорка есть, а у нас - по весне, - приводит слова Степашина ТАСС.

Напомним, что в июне московское "Динамо" объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера. Специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством команда доходила до финала Кубка России и завоевывала бронзовые медали РПЛ.

В первых двух турах Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (0:0) и на выезде уступили калининградской "Балтике" (1:2). Также столичной команде удалось добиться победы над "Факелом" (1:0) на выезде в матче Кубка России.

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