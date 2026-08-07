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"Родина" арендует нападающего "Ахмата"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о будущем Брайана Мансильи.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Айдамирова, "Родина" арендует Мансилью у "Ахмата".

- "Родина" арендует у нас Мансилью с правом выкупа. Выкуп обязательный или нет? Он будет осуществлён при выполнении определённых условий, - приводит слова Айдамирова "Матч ТВ".

Брайан Мансилья выступает за грозненский "Ахмат" c 2025 года, ранее он был игроком "Оренбурга", а также выступал в Аргентине и Португалии. В прошлом сезоне нападающий вышел на поле в 23 матчах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. В текущем сезоне нападающий ни разу не вышел на поле.

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