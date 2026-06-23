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Кирьяков: России до топ-сборных как до луны

Бывший игрок "Динамо" Сергей Кирьяков высказался об уровне сборной России.
Фото: РФС
Сергей Кирьяков заявил, что сборная России готова соперничать с европейскими национальными командами среднего уровня.

"Можем спокойно играть с командами среднего европейского уровня. Но до топ-сборных нам очень далеко, как до луны - вообще без шансов", - сказал Кирьяков "Чемпионату".

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 35-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.

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