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Гранат считает, что Роналду лучше выходить на замену

Владимир Гранат считает, что сборной Португалии стоит пересмотреть использование Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Бывший футболист "Динамо" и "Спартака" полагает, что ветеран команды может принести больше пользы в роли джокера, чем игрока стартового состава.

- Я сторонник того, чтобы Роналду не играл в основном составе, потому что интенсивность команды сильно падает. Ему достаточно выходить на замену, - приводит слова Граната "Спорт-Экспресс".

Встреча Португалии и Узбекистана состоится 23 июня в рамках второго тура группового этапа мирового первенства. Начало запланировано на 20:00 мск.

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