Определились стартовые составы на матч Португалии и Узбекистана на ЧМ-2026

Стали известны футболисты, которые начнут встречу второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана с первых минут.

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У португальцев в стартовый состав вошли: Кошта, Канселу, Вейга, Мендеш, Диаш, Невеш, Витинья, Феликс, Фернандеш, Нету и Роналду.



Сборная Узбекистана сыграет в следующем сочетании: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Каримов, Абдуллаев, Ганиев, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Хамробеков и Шомуродов.



После первого тура в активе сборной Португалии одно очко, тогда как команда Узбекистана пока не набрала баллов на турнире.