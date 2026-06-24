Мор рассказал, что отличает Месси от других звёзд футбола

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- Месси очень умный игрок, который оказывается там, где нужно команде. Лионеля не обвинишь, что он играет только на себя. Он ведет игру команды и отдает передачи на партнеров, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".

Футбольный эксперт отметил, что сильной стороной капитана сборной Аргентины остаётся не только исполнительское мастерство, но и понимание игры.На чемпионате мира 2026 года Месси уже успел стать главным героем группового этапа. Форвард оформил хет-трик в матче с Алжиром и дубль во встрече с Австрией, доведя число своих голов на турнире до пяти.Кроме того, аргентинец установил новый исторический рекорд мировых первенств. Сейчас на его счету 18 забитых мячей на чемпионатах мира - больше, чем у любого другого футболиста в истории турнира.