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Нидерланды обыграли Тунис и с первого места вышли в 1/16 финала ЧМ-2026
Сегодня, 08:16
Сборная Нидерландов в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026 уверенно обыграла команду Туниса и заняла первое место в группе F.
Фото: KNVB
Встреча лидера и аутсайдера квартета F закончилась со счётом 3:1 в пользу нидерландцев. Голами за оранжевых отметились полузащитник Туниса Элье Схири (3', автогол), а также нападающий Брайан Бробби (7') и защитник Ян-Пол ван Хекке (62'). Единственный мяч в составе тунисской сборной забил форвард махачкалинского "
Динамо
" Хазем Мастури (54').
Сборная Нидерландов набрала 7 очков и вышла в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграет с командой Марокко, занявшей второе место в группе C. Встреча состоится 30 июня на "Эстадио BBVA" в Гуадалупе, штат Нуэво-Леон, Мексика. Начало — в 04:00 мск.
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Сборная Нидерландов
Сборная Туниса
Опубликовал:
Максим Фомченков
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