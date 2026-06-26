Турция обыграла США в ничего не значащем для обеих команд матче

Сборная Турции одержала волевую победу со счётом 3:2 над командой США в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

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В составе американской сборной голами отметились защитник Остон Трасти (3') и хавбек Себастьян Берхалтер (49'). За Турцию забили полузащитники Арда Гюлер (10') и Барыш Йылмаз (31'), а также защитник Каан Айхан (90+8').



Ещё до встречи было известно, что США выйдет в 1/16 финала с первого места в группе D, а Турция займёт последнюю строчку. В итоговой таблице у американцев — 6 очков, на счету турков — 3 балла.



В первом раунде плей-офф США сыграет с третьей командой группы B, сборной Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 2 июля на "Ливайс Стэдиум" в Санта-Кларе, штат Калифорния, США. Начало — в 03:00 мск.