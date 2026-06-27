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Смородская усомнилась, что Россия пробилась бы на ЧМ-2026

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает преждевременными рассуждения о том, как могла бы выступить сборная России на чемпионате мира - 2026.
Фото: РФС
По её мнению, для начала национальной команде ещё предстояло бы завоевать путёвку на турнир.

- Говорить, что сборная России точно вышла бы из группы на ЧМ-2026 - бред. Задним числом можно подставить нашу команду в какую-то слабую группу и заявить, что мы сильнее, но такой метод лишён здравого смысла, - передаёт слова Смородской "Советский спорт".

Она подчеркнула, что даже участие в отборочном цикле не гарантировало бы россиянам попадание в финальную стадию мирового первенства. В качестве примера Смородская привела Италию, которая не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, несмотря на увеличение числа участников до 48 сборных.

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