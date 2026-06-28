Футболист "Краснодара" начнёт матч с Португалией на ЧМ-2026 в стартовом составе

Джон Кордоба впервые выйдет в стартовом составе сборной Колумбии на чемпионате мира - 2026.

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Форвард "Краснодара" начнёт с первых минут матч заключительного тура группового этапа против Португалии.



До этого нападающий принял участие лишь в одной встрече турнира. В игре с ДР Конго Кордоба появился на поле после перерыва.



Матч Колумбия - Португалия состоится в ночь на 28 июня. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по московскому времени.