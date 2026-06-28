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Узбекистан объявил состав на матч с ДР Конго на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана определилась со стартовым составом на решающий поединок ЧМ-2026 с ДР Конго.
Фото: Getty Images
Встреча квартета K пройдёт в Атланте и начнётся в 02:30 мск.

С первых минут у узбекистанской команды сыграют Нематов, Хусанов, Ашурматов, Алижонов, Урозов, Насруллаев, Шукуров, Файзуллаев, Мозговой, Шомуродов и Хамдамов.

Для сборных этот матч станет заключительным на групповой стадии. После двух туров Узбекистан не набрал очков, тогда как ДР Конго имеет один балл.

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