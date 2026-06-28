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Гол бывшего игрока ЦСКА принёс Хорватии победу над Ганой

Сборная Хорватии обыграла Гану в матче заключительного тура группового этапа мундиаля-2026.
Фото: ФИФА
Встреча группы L завершилась со счётом 2:1.

Счёт в составе хорватской команды открыл Петар Сучич. Гана ответила голом Деррика Люккассена, однако решающий мяч забил Никола Влашич. Бывший футболист ЦСКА принёс Хорватии победу и помог команде выйти в плей-офф.

Хорватия завершила групповой этап с шестью очками и заняла второе место в группе L. Гана набрала четыре балла, финишировала третьей.

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