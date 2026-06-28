Определилась ещё одна пара 1/16 финала ЧМ-2026

Определилась ещё одна пара 1/16 финала чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

За путёвку в следующий раунд турнира поспорят сборные Мексики и Эквадора. Мексиканцы уверенно прошли групповой этап, выиграв все три матча и набрав максимальные девять очков. Благодаря этому команда заняла первое место в квартете A и напрямую вышла в плей-офф.



Эквадор пробился в число участников матчей на вылет с третьей позиции в группе E. Южноамериканская сборная набрала четыре очка и оказалась среди лучших команд, занявших третьи места.