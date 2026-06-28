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Определилась ещё одна пара 1/16 финала ЧМ-2026

Определилась ещё одна пара 1/16 финала чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
За путёвку в следующий раунд турнира поспорят сборные Мексики и Эквадора. Мексиканцы уверенно прошли групповой этап, выиграв все три матча и набрав максимальные девять очков. Благодаря этому команда заняла первое место в квартете A и напрямую вышла в плей-офф.

Эквадор пробился в число участников матчей на вылет с третьей позиции в группе E. Южноамериканская сборная набрала четыре очка и оказалась среди лучших команд, занявших третьи места.

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