Аргентина объявила стартовый состав на матч с Иорданией

Тренерский штаб сборной Аргентины определился со стартовым составом на заключительный матч группового этапа чемпионата мира - 2026 против Иордании.

Фото: ФИФА

С первых минут на поле выйдут Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Сенеси, Паредес, Ло Чельсо, Паласиос, Пас, Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес.



В основе аргентинцев не оказалось Лионеля Месси, который начнёт встречу на скамейке запасных.



Матч Иордания - Аргентина начнётся в 05:00 по московскому времени.