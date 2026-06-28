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Российские флаги появились на матче ДР Конго - Узбекистан

Российские флаги появились на трибунах во время матча чемпионата мира - 2026 между сборными Узбекистана и ДР Конго.
Фото: ФИФА
Об этом информирует "Чемпионат". Сейчас в матче идёт второй тайм, сборная Узбекистана ведёт со счётом 1:0. Единственный мяч забил Элдор Шомуродов, отличившийся на 10-й минуте.

Матч Узбекистан - ДР Конго проходит в рамках заключительного тура группы K.

Напомним, сборная России из-за отстранения не участвует в международных турнирах.

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