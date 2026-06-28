Сборная-участник ЧМ-2026 рассталась с главным тренером

Стив Кларк завершил работу со сборной Шотландии после вылета команды с чемпионата мира - 2026.

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Об уходе специалиста сообщила пресс-служба национальной команды. В заявлении отмечается, что Кларк покидает пост главного тренера после семи лет работы. В сборной также назвали его самым успешным наставником в истории национальной команды.



На нынешнем мировом первенстве шотландцы не смогли пробиться в плей-офф. Команда набрала три очка в трёх матчах группового этапа, заняла третье место в группе C и завершила выступление на турнире.