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Дюков - о ЧМ-2026: сборная России была бы конкурентоспособна

По мнению президента РФС Александра Дюкова, сборная России могла бы достойно проявить себя на чемпионате мира 2026 года, если бы получила возможность выступить на турнире.
Фото: РФС
При этом глава организации подчеркнул, что не любит рассуждать о событиях, которые не произошли.

- Могу сказать одно - мы были бы вполне конкурентоспособны на этом турнире, - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".

Сборная России не участвует в мировом первенстве, которое проходит в США, Мексике и Канаде, поскольку с 2022 года отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за действующих санкций команда также не принимала участия в квалификации на турнир.

Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории, где в финальной стадии выступают 48 национальных сборных.

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