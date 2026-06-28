Определились соперники Колумбии и Португалии в плей-офф чемпионата мира

После окончания матчей группы K стали известны соперники Колумбии и Португалии в 1/16 финала чемпионата мира - 2026.

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Колумбийская сборная сыграет с Ганой (4 июля), а португальцев ждёт встреча с Хорватией (3 июля).



Победителем группы стала Колумбия, набравшая семь очков. Следом расположилась Португалия с пятью баллами, а ДР Конго благодаря победе в последнем туре заняла третью строчку и также пробилась в плей-офф.



Сборная Узбекистана завершила дебютный чемпионат мира без набранных очков.