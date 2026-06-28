Англия и Бельгия узнали соперников по 1/16 финала ЧМ-2026

После завершения матчей группы K определились ещё две пары 1/16 финала чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

В заключительном туре квартета Колумбия и Португалия сыграли вничью со счётом 0:0, а ДР Конго одержала волевую победу над Узбекистаном - 3:1. Эти результаты окончательно сформировали распределение мест в группе и повлияли на сетку плей-офф.



За выход в следующий раунд турнира сборная Англии, выигравшая свою группу, сыграет с ДР Конго, а соперником Бельгии, которая заняла первое место в своём квартете, станет Сенегал. Оба поединка запланированы на 1 июля.

