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Англия и Бельгия узнали соперников по 1/16 финала ЧМ-2026

После завершения матчей группы K определились ещё две пары 1/16 финала чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
В заключительном туре квартета Колумбия и Португалия сыграли вничью со счётом 0:0, а ДР Конго одержала волевую победу над Узбекистаном - 3:1. Эти результаты окончательно сформировали распределение мест в группе и повлияли на сетку плей-офф.

За выход в следующий раунд турнира сборная Англии, выигравшая свою группу, сыграет с ДР Конго, а соперником Бельгии, которая заняла первое место в своём квартете, станет Сенегал. Оба поединка запланированы на 1 июля.

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