Рафинья пропустит первый матч плей-офф чемпионата мира

Сборная Бразилии, вероятнее всего, проведёт матч 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Японии без одного из своих лидеров.

Фото: ФИФА

Как пишет Globo, Рафинья не отправится вместе с командой в Хьюстон. По информации источника, вингер продолжит восстановление в Нью-Джерси после травмы задней поверхности бедра, полученной во встрече второго тура группового этапа с Гаити (3:0).



Медицинский штаб рассчитывает вернуть футболиста в строй к возможному матчу 1/8 финала, если бразильцы сумеют преодолеть первый раунд плей-офф.



Поединок между сборными Бразилии и Японии состоится 29 июня. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.